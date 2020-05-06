У Маріуполі «Чілдрен кінофест» пройде онлайн

Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» пройде з 29 травня по 7 червня. Трансляція фільмів в цьому році буде організована онлайн на офіційному сайті фестивалю. Покази конкурсної програми триватимуть 7 днів і будуть доступні для перегляду в будь-який час. Почесним послом фестивалю в 2020 році стане музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

«Карантинні обмеження не дозволяють провести фестиваль так, як ми звикли — з повними залами маленьких глядачів. Але це не тільки виклик, а й неймовірні можливості — Совенок Чарлі і Чілдрен Кінофест в цьому році можуть відвідати кожну українську родину», — зазначили організатори проєкту.

У конкурсну програму фестивалю увійдуть фільми для аудиторії у віці від 4 років. Їх відбирали на найбільших європейських кінопоказах для дітей і підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа. Дізнаються першовідкривачів зі світу кіно — Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, Лотти Райнігер, Жоржа Мельєса і братів Люм’єр.

Фільм-переможець вибере аудиторія. В рамках фестивалю пройде конкурс і дитячих фільмів. Глядачі показу дитячих короткометражок також проголосують онлайн і виберуть переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Автори кращого фільму в цій категорії отримають 10 тис гривень.

Четвертий конкурс дитячих фільмів, оголошений восени 2019 року, зібрав понад 220 заявок з усієї України. З них відберуть 5 фіналістів у двох вікових категоріях — від 7-10 років і від 11-14. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Харківська, Дніпропетровська та Львівська області. Фіналістів оголосять 19 травня.

Джерело