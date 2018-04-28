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У Маріуполі чоловік здав поліції гранатомет

Опубликовано 01 Май 2018

Авдеевка гранатомет 31.03 2Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям в рамках проведеного місячника добровільної здачі зброї.

Повідомлення в місцеву поліцію надійшло вчора в обід. 32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Інформація підтвердилася.

В даний час небезпечна знахідка відправлена ​​на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Всього ж за добу в Донецькій області зареєстровано 8 фактів добровільного роззброєння.

Поліцейські нагадують, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухівку, звільняються від кримінальної відповідальності.

Закликаємо всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції.

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