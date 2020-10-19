У Маріуполі до кінця року завершать створення Дитячого регіонального інфекційного центру

У Маріуполі тривають роботи зі створення Дитячого регіонального інфекційного центру на базі міської лікарні №4. Тут зможуть обслуговувати 100 тисяч дітей півдня Донецької області.

Зараз закінчено капітальний ремонт другого відділення. Тут вже нові палати європейського рівня, обладнані системою вентиляції і кондиціонування. Такі умови будуть створені в усіх відділеннях інфекційного центру. На базі центру буде функціонувати 85 ліжок. Фінансується об’єкт міським і державним бюджетами, а також Групою Метінвест.

За словами першого заступника міського голови Михайла Когута, роботи ведуться з випередженням термінів. Весь комплекс робіт планується завершити до кінця поточного року.

Крім того, Вадим Бойченко і Павло Кириленко відвідали екстрене відділення, створене в хірургічному корпусі МЛ №4. Воно створено в рамках програми ініційованої Президентом України «Велике будівництво». Фінансується за рахунок державного та міського бюджетів.

Тут встановили нові ліфти, комп’ютерний томограф, створили експрес-лабораторію і відкрили комунальну аптеку. Середня пропускна здатність — до 100 осіб на добу. Також обладнаний прийомний бокс для двох автомобілів швидкої допомоги з наскрізним проїздом.