У Маріуполі ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну

Місцевий мешканець самотужки навчився синтезувати небезпечну психотропну речовину та обладнав господарче приміщення у власному домоволодінні під наркокухню. І обладнання, і готовий продукт вилучили співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області спільно з обласною прокуратурою та прикордонниками під час обшукових заходів.

В ході документування злочину, пов’язаного з виготовленням та продажем амфетаміну, було встановлено, що рік тому житель Сартани (Кальміуський район Маріуполя) навчився виготовляти цей вид наркотику через інтернет. Там же придбав й усе необхідне для цього обладнання. Лабораторія функціонувала на присадибній ділянці на території його будинку, а збував готову речовину зловмисник лише одній особі – мешканцю Приморського району Маріуполя 1983 року народження, який потім розповсюджував її серед місцевого населення за ціною від 500 до 550 гривень за 1 грам.

На кінцевому етапі оперативних заходів було проведено 4 обшуки – за місцями мешкання продавця та покупця, а також в транспортних засобах, що їм належать. Вилучено загалом 31 грам наркотику, 100 грамів прекурсору, лабораторний посуд, ваги, прилади та приладдя, які використовувались для виробництва психотропної речовини.

Усе спрямовано на експертизу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 «Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.