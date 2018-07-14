Последние новости

У Маріуполі ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну

Опубликовано 14 Июл 2018

photo_2018-07-14_11-12-27Місцевий мешканець самотужки навчився синтезувати небезпечну психотропну речовину та обладнав господарче приміщення у власному домоволодінні під наркокухню. І обладнання, і готовий продукт вилучили співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області спільно з обласною прокуратурою та прикордонниками під час обшукових заходів.

В ході документування злочину, пов’язаного з виготовленням та продажем амфетаміну, було встановлено, що рік тому житель Сартани (Кальміуський район Маріуполя) навчився виготовляти цей вид наркотику через інтернет. Там же придбав й усе необхідне для цього обладнання. Лабораторія функціонувала на присадибній ділянці на території його будинку, а збував готову речовину зловмисник лише одній особі – мешканцю Приморського району Маріуполя 1983 року народження, який потім розповсюджував її серед місцевого населення за ціною від 500 до 550 гривень за 1 грам.

На кінцевому етапі оперативних заходів було проведено 4 обшуки – за місцями мешкання продавця та покупця, а також в транспортних засобах, що їм належать. Вилучено загалом 31 грам наркотику, 100 грамів прекурсору, лабораторний посуд, ваги, прилади та приладдя, які використовувались для виробництва психотропної речовини.

Усе спрямовано на експертизу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 «Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Похожие сообщения

В Мангуші поліцейські затримали двох неповнолітніх угонщиків

Опубликовано 14 Июл 2018

У Маріуполі викрито серійного грабіжника

Опубликовано 13 Июл 2018

Стартував чотириденний тренінг ефективного планування та проведення діалогу

Опубликовано 13 Июл 2018

У Волновасі затримано квартирних крадіїв, які завдали мешканцям збитків більш ніж на мільйон гривень

Опубликовано 13 Июл 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-