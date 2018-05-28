У Маріуполі ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну

Підпільний «цех» було обладнано у підвалі житлового будинку, а власник та його спільники подбали про те, щоб продукт був якісним, а умови праці «безпечними». Під час проведення обшукових заходів колби, реактиви, інше приладдя вилучили співробітники управління карного розшуку та детективи слідчого управління ГУНП в Донецькій області у якості речових доказів. Документування злочинної схеми триває.

До поліцейських надійшла інформація про те, що у помешканні приватного будинку діє нарколабораторія, а товар після проходження всіх стадій, збувається вузькому колу осіб. Під час документування розшуковці з’ясували, що обладнання було встановлено у підвалі з метою конспірації, а все приладдя зловмисники замовили через інтернет. У всесвітній павутині вони вивчили також і «рецепт» з виготовлення амфетаміну.

Конвеєр запускався раз на тиждень, одразу після того, як чергова партія готового наркотику була розпродана бажаючим за ціною по 500 гривень за 1 грам. Працювали «хіміки» у рукавичках та захисних респіраторах, аби не завдати шкоди власному здоров’ю. Аби пари не розповсюджувалися – встановили вентелятори.

Викрито їх було одразу після завершення приготування «фену». Усі пристосування для його виготовлення вилучено разом із заготовленими інгредієнтами.

Наразі поліцейські продовжують роботу зі встановлення всіх учасників накроланцюжка та вивчення каналу збуту наркотиків.

Щодо осіб трьох підзрюваних – усі вони місцеві мешканці віком від 29 до 38 років.

Вказаний факт попередньо кваліфіковано за ч.2 ст.307 «Збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертиз подія отримає остаточну правову оцінку.