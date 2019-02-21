У Маріуполі ліквідовано наркопритон

Мешканець Лівобережного району міста надавав свою квартиру двом знайомим нарколюбителям, з якими разом виготовляв та вживав наркотичні речовини. Злочинну діяльність задокументовано.

Співробітники Лівобережного відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців району влаштував у своїй квартирі точку для виготовлення та вживання наркотиків.

В ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою слідчі та оперативники Лівобережного відділення поліції виявили 7 шприців з залишками наркотичної рідини бурого та коричневого кольору, 2 пляшки,частково заповнені речовиною коричневого кольору, насіння маку та пристрій для паління коноплі.

38-річний господар квартири зізнався, що надає свою оселю знайомим, разом з якими виготовляє та вживає наркотичні речовини.

На час проведення обшуку у квартирі зловмисника знаходилися 2 «клієнта», які нещодавно виготовили та вжили наркотик. Крім того, у так званих гостів теж було виявлено шприці з залишками наркотичної речовини.

Усе вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 с. 317 Кримінального кодексу України «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.