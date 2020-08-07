У Маріуполі можна побачити культовий «Космос Емми Андієвської»

У Центрі Куїнджі відкрилася виставка культурно-мистецького проєкту «Дифузія» — «Космос Емми Андієвської». Він надає змогу познайомитися з багатогранністю українського мистецтва та надихнутися творчістю сучасників.

Проєкт «Дифузія» — це серія гостьових виставок, що вирушила у першу всеукраїнську, а в перспективі всесвітню подорож. Мета — продемонструвати талановитість та творчий потенціал української нації всьому світу. Ініціатор та організатор - Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК), що у місті Луцьк.

В рамках проєкту маріупольці можуть ознайомитися з мистецтвом культової української художниці Емми Андієвської. Роботи авторки характеризують, як подорож по космічним вимірам. ЇЇ творчість неможливо класифікувати за традиційними ознаками. Світ художниці цілісний, як за естетичними, так і за стилістичними ознаками. Теми, втілені в слові, лінії, кольорі приваблюють особливим ірраціональним звучанням.

Довідка: Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в Донецьку. Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка. Мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.). У 2018 році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література». Малярство художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу. В 2019 році великий обсяг творів нею передано Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.