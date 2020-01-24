У Маріуполі на карантин закрито 188 класів

З метою недопущення поширення захворюваності на ГРВІ та грип, в деяких школах міста призупиняється освітній процес.

За інформацією департаменту освіти міськради, на сьогоднішній день закрито на карантин 188 класів в 24 школах. З них п’ять — закриті повністю, ще три — №7,68,69 тимчасово припинять роботу з 29 січня.

Кількість хворих на ГРВІ дітей в Маріуполі складає 14%. У разі досягнення 20% — рекомендовано закрити на карантин всі навчальні установи.

Також важливо відзначити, що в період загострення ГРВІ в центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів в змінах і продовжені прийомні години педіатрів.

«Важливо вчасно визначити симптоми і звернутися до лікаря. Для хворого характерна температура до 40 градусів, біль в м’язах і суглобах, головний біль та слабкість. У разі, якщо хворий чхнув, вірус поширюється на відстань до 5 метрів, в тісних або закритих приміщеннях може зберігатися в повітрі до 6 годин. Тому важливо в період загострення ГРВІ не перебувати в місцях великого скупчення людей. У разі необхідності — носити медичні пов’язки», — розповів міський дитячий інфекціоніст Андрій Серветник.