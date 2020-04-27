У Маріуполі на коронавірус захворіли 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування

Деталі про нові випадки зараження COVID-19 у Маріуполі розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час брифінгу з питань запобігання поширенню коронавірусу на території Донецької області. За його словами, в Маріуполі було підтверджено 22 нових випадків, у 19 з них захворіли медики обласної лікарні інтенсивного лікування.

Дана лікарня не була визначена як установа, яка приймає хворих на коронавірус. Як розповів директор департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимир Колесник, туди в ургентне відділення поступив пацієнт, у якого на третій день після операції підвищилася температура і з’явилася клінічна картина захворювання. Його перевірили, у нього в організмі виявили коронавірусну інфекцію. Після чого почали перевіряти пацієнтів і співробітників відділень, в яких він перебував.

У всіх 19 виявлених випадках - стан легкий без клінічного прояву. Частина медиків перебувають на самоізоляції дома, а інша частина лікарів і медсестер — на карантині в відділенні. Епідеміологічне розслідування триває по визначенню кола контактних осіб. З сьогоднішнього дня розпочато перевірку тих співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні за допомогою ПЛР-лабораторії.