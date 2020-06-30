У Маріуполі обрали найсильніших стронгменів

На вихідних пройшли традиційні спортивно-масові змагання «Козацькі розваги». Обирали найсильнішого богатиря на території водноспортивного комплексу. Спортсмени демонстрували навички на турніку, підняття штанги, сухої греблі та баскетбольних кидків. Змагалися і в перетягуванні каната.

«Змагання як завжди пройшли драйвово. Спортсмени цілий рік чекають можливості продемонструвати свої навички та весело провести час. В елементах змагань важлива не тільки сила, але і вправність», — зазначив начальник відділу навчально-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи Георгій Федоренко.

Перемогу в турнірі здобула команда «ЯЛ-2» під керівництвом Дмитра Степнова і Ігоря Мартинова. Маріупольські фіналісти представлять наше місто на обласних змаганнях в кінці цього літа.