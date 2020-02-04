У Маріуполі очікується погіршення погодних умов

За прогнозом УкрГідрометцентру, 5 та 6 лютого у Донецькій області очікується значний сніг з дощем. Як зазначають у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області, рівень загрози II, помаранчевий.

Водіям слід бути особливо обережними. Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях. Також погода може ускладнювати роботу підприємств енергетики та комунального господарства.