У Маріуполі підтверджено один випадок захворювання коронавірусом

Станом на 18 березня в Маріуполі було п’ять осіб з підозрою на коронавірус. Відібраний матеріал був відправлений в київську лабораторію. Вчора в районі 22:00 отримані результати — в однієї людини виявлено вірусна інфекція COVID-19. У чотирьох жителів міста вірус не підтвердився.

«Медичні установи готові лікувати пацієнтів з таким діагнозом. Вони забезпечені необхідним обладнанням та медикаментами. Медики мають засоби індивідуального захисту», — підкреслила директор департаменту охорони здоров’я міської ради Світлана Макарова.

Пацієнт перебуває в задовільному стані. Йому надається уся необхідна медична допомога.

«Важливим фактором є те, що людина при перших симптомах відразу ж звернулася до лікарів. Це мінімізувало її контакти з іншими людьми і дозволило оперативно почати необхідне медикаментозне лікування. Прошу мешканців міста дотримуватися заходів профілактики. Постаратися максимально перебувати вдома. Для вирішення своїх питань користуватися онлайн-сервісами та телефонним зв’язком», — зазначила заступник міського голови Ксенія Сухова.