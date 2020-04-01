У Маріуполі планують встановити нові міні-скульптури

ККП «m.EHUB»в минулому році приступило до реалізації культурного проєкту. Основна мета — створити візуальні символи і фольклорні маркери Маріуполя. Ініціатива стала логічним продовженням проєкту «Туристична прогулянка Маріуполем». Тоді в Маріуполі встановили 6 маленьких скульптур, створених за образом відомого маріупольського архітектора Віктора Нільсена.

У 2019 розробили унікальні ескізи майбутніх міні-скульптур. Ними стали — Домаха, мамонтеня, коваль, пелікан, кораблик і осетер. Цієї весни їх планували вже встановити. У зв’язку з введенням карантинних заходів, терміни реалізації проєкту перенеслися.

«Наша ідея — в створенні символів, які не асоціюються з Маріуполем на пряму, а при детальному вивченні, відкривають невідомі історичні факти про місто. Фігурка — як нагадування про подію або легенду. Перші скульптури поки малознайомі для городян символи», — зазначила начальник відділу розвитку туризму КП ККП «m.EHUB» Вікторія Давва.

Як тільки реалізація проєкту стане можливою, місто прикрасять шість нових міні-скульптур. Серед них — «Домаха». Існує версія, що в історії нашого міста було легендарне козацьке поселення Домаха. На думку одних істориків, це був козацький сторожовий пост, на думку інших — його коріння сягає в більш глибоке докозацкое минуле. При наявності безлічі версій, існує цікава легенда, як поселення отримало свою назву — від норовливої ​​козачки Домахи, яка змінила хід річки Кальміус.

Скульптура «Мамонтеня» розповість про недавні розкопки. Вони підтвердили, що на приазовських землях багато тисячоліть тому водилися стародавні південні слони — нащадки мамонтів. «Пелікан», наприклад, був зображений на першому гербі і прапорі Маріупольської земської управи. Цей птах — символ самопожертви. Таким чином, проєкт розкриє нові подробиці в історії нашого міста.