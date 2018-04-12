У Маріуполі поліцейські затримали двох угонщиків

Протягом місяця зловмисники викрали у Лівобережному районі два автомобілі «ВАЗ». При спробі розібрати один з них на запчастини він загорівся. Обидва викрадених транспортних засоби вилучені.

Автомобілі «ВАЗ-2105» і «ВАЗ-2104» були викрадені з різницею в шість днів. Вони були припарковані у дворах багатоповерхових будинків.

Оперативники Лівобережного відділення поліції опитали жителів в районі скоєння злочинів, перевірили пункти прийому металу і можливі місця збуту запчастин.

За попередньою версією, злочини були не пов’язані між собою, але в ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід двох маріупольців, які діяли спільно.

Поліцейські встановили, що безробітні приятелі 22 і 25 років, вирішили дістати гроші, викравши машину і розібравши на запчастини.

Після першого викрадення вони сховали автівку в автокооперативі, де один із зловмисників узяв гараж в оренду. Викравши другий автомобіль, подільники вирішили його розібрати. З їх слів, коли вони демонтували транспорт, сталося замикання проводки, і він загорівся.

Автотранспорт вилучено. Проводиться експертиза щодо встановлення причин загоряння автомобіля.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч 1. ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Вирішується питання про його перекваліфікацію на ч 2. ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене групою осіб). Покарання, передбачене санкцією статті, — до 8 років позбавлення волі.