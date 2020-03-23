У Маріуполі посилюють роботу комунального транспорту

Для того, щоб розвантажити внутрішню логістику, в Маріуполі додатково вивели на маршрути новий муніципальний транспорт. З початку минулого тижня його кількість збільшилась на 14 автобусів та 9 тролейбусів. Почав курсувати новий маршрут — №17.

Наразі на вулиці міста виїхало 158 одиниць муніципального транспорту. З них, 75 автобусів, 36 тролейбусів та 47 трамваїв.

«Ми поступово збільшуємо кількість комунального транспорту на дорогах міста. І будемо збільшувати ще. З понеділка на лінію випущено додатково 6 автобусів, нові тролейбуси пущено за маршрутом №12», — розповів начальник Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління Віталій Донєв.

Крім того, почав працювати 17 маршрут. Він з’єднав 17-й мікрорайон та мікрорайон «Східний». На сьогоднішній день на маршруті курсує сім нових тролейбусів.

Нагадуємо, нові 64 автобуси закуплено в рамках спільного проєкту Маріупольської міської ради та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). 72 тролейбуси партіями поставляються в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.