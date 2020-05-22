У Маріуполі презентують живописні роботи художників з різних міст України

У Центрі сучасного мистецтва і культури ім Куїнджі діє виставка «PAINTING». На ній презентують живописні роботи художників з фондів мистецької установи.

«Ми вирішили продемонструвати маріупольцям та гостям міста живописні роботи з наших фондів. Це картини з різною тематикою, від художників не лише Маріуполя, але й інших міст», — розповіла директорка Центру Ірина Волкова.

Під час виставки глядачі можуть ознайомитись з картинами таких художників, як Олексій Поляков, Віктор Ковтун, Сергій Кірілов.

Експозиція працюватиме до 9 червня.