Последние новости

У Маріуполі презентують живописні роботи художників з різних міст України

Опубликовано 26 Май 2020

89419-98620238_676387753143257_8190601885871243264_oУ Центрі сучасного мистецтва і культури ім Куїнджі діє виставка «PAINTING». На ній презентують живописні роботи художників з фондів мистецької установи.

«Ми вирішили продемонструвати маріупольцям та гостям міста живописні роботи з наших фондів. Це картини з різною тематикою, від художників не лише Маріуполя, але й інших міст», — розповіла директорка Центру Ірина Волкова.

Під час виставки глядачі можуть ознайомитись з картинами таких художників, як Олексій Поляков, Віктор Ковтун, Сергій Кірілов.

Експозиція працюватиме до 9 червня.

Похожие сообщения

З 27 травня проводитимуть роботи з ремонту дороги на відрізку проспекту Миру

Опубликовано 26 Май 2020

«Поліція, швидше, чоловік силою схопив дитину та повіз у невідомому напрямку!»

Опубликовано 26 Май 2020

Поліцейські вилучили у неповнолітнього наркотики

Опубликовано 26 Май 2020

З 23 травня розпочнеться реконструкція дороги на ділянці проспекту Миру

Опубликовано 22 Май 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-