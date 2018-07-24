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У Маріуполі припинено роботу 2 гральних закладів

Опубликовано 25 Июл 2018

s1 (4)Під час документування злочину вилучено майже 30 системних блоків, 25 флешносіїв, 45 моніторів та 7 тисяч гривень, отриманих від нелегальної діяльності.

Співробітники карного розшуку та слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції спільно з прокуратурою №1 у місті Маріуполь припинили роботу 2 замаскованих ігорних клубів.

У гральних закладах надавались послуги в сфері незаконного грального бізнесу з можливістю ставити ставки.

Під час обшуку у одному з закладів було вилучено майже 10 системних блоків, 10 флешносіів, 15 моніторів, та гроші у сумі 4500 гривень. У іншому — понад 20 системних блоків, 15 флешносіїв, майже 30 моніторів, 5 жорстких дисків та гроші у сумі більш ніж 2500 гривень.

Уся вилучена техніка спрямована на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом ).

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