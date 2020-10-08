У Маріуполі проходить Відкрита волейбольна ліга

У волейбольному комплексі МДУ відбулося відкриття четвертого сезону Відкритої волейбольної ліги Маріуполя. У заході взяли участь аматорські команди Дивізіону Б з Маріуполя, Мелекіно, Мангуша, Бердянська, Мелітополя і Запоріжжя.

Маріуполь на змаганнях представляють відразу кілька команд. Серед них, Medusa.M.Sport, Зоря, Азовсталь, Атланти, Фортуна. У перші дні ліги перші місця дісталися Зорі, запорізькій Гідрі, маріупольським волейбольним командам Азовсталь і ПДТУ.

Змагання проходять з дотриманням всіх карантинних заходів. Глядачів на трибунах не було.