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У Маріуполі проходить Відкрита волейбольна ліга

Опубликовано 08 Окт 2020

96125-120997527_682540939022703_761400698644300551_oУ волейбольному комплексі МДУ відбулося відкриття четвертого сезону Відкритої волейбольної ліги Маріуполя. У заході взяли участь аматорські команди Дивізіону Б з Маріуполя, Мелекіно, Мангуша, Бердянська, Мелітополя і Запоріжжя.

Маріуполь на змаганнях представляють відразу кілька команд. Серед них, Medusa.M.Sport, Зоря, Азовсталь, Атланти, Фортуна. У перші дні ліги перші місця дісталися Зорі, запорізькій Гідрі, маріупольським волейбольним командам Азовсталь і ПДТУ.

Змагання проходять з дотриманням всіх карантинних заходів. Глядачів на трибунах не було.

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