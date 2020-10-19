У Маріуполі проходить виставка картин з вторсировини

У Центрі сучасного мистецтва імені Архипа Куїнджі відкрили виставку картин з вторсировини. Вони виготовлені з пластикових кришок. Основна концепція — «Море без сміття». Мета авторів – привернути увагу до повторного використання багатьох ресурсів, які зараз маріупольці викидають у сміття.

Частина картин була створена у рамках підготовки до екологічного фестивалю «Green Fest». Він пройшов за підтримки міської програми «Громадський бюджет». Після нього у маріупольських екоактивістів з’явилася ідея організувати тематичну виставку», — розповіла голова Зеленої ради при виконкомі Валентина Абалмасова.

Кришечки надала громадська організація «Eco Junk», яка збирає їх для соціально важливих проєктів. Працювали над створенням картин десятеро людей три тижні. Використали майже 40 кг кришок.

Також на виставці є мініскульптура у вигляді риби. В неї можна збирати використані пляшки.