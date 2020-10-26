У Маріуполі проходить виставка, присвячена Пабло Пікассо

У Шахматному клубі (вулиця Енгельса, 35А) відкрито виставку «Пабло Пікассо». Вона присвячена Дню народження видатного художника, одного з найвидатніших митців ХХ століття.

На виставці можна побачити роботи учнів КЗ «Марiупольська школа мистецтв» відділення образотворчого мистецтва (викладачі Вагнер М.О., Берг Г.Д., Сидорова О.А.). Учні виконали роботи за мотивами Пабло Пікассо.

Виставка діє до 1 листопада. Вхід вільний.