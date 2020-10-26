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У Маріуполі проходить виставка, присвячена Пабло Пікассо

Опубликовано 26 Окт 2020

122385506_3959931140700893_7014378230398398933_nУ Шахматному клубі (вулиця Енгельса, 35А) відкрито виставку «Пабло Пікассо». Вона присвячена Дню народження видатного художника, одного з найвидатніших митців ХХ століття.

На виставці можна побачити роботи учнів КЗ «Марiупольська школа мистецтв» відділення образотворчого мистецтва (викладачі Вагнер М.О., Берг Г.Д., Сидорова О.А.). Учні виконали роботи за мотивами Пабло Пікассо.

Виставка діє до 1 листопада. Вхід вільний.

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