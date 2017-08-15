У Маріуполі протягом дня викрито двох маріупольців, які вирощували нарковмісні рослини

Співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області провели 3 обшуки за адресами реєстрації та мешкання двох зловмисників, під час яких вилучили загалом більше 0,5 кілограма висушених конопель та 70 кущів заборонених рослин. Заходи проводились в рамках спецоперації «Мак».

Незалежно від пори року правоохоронці ведуть постійну боротьбу з наркозлочинністю, але є лише певний час, коли рослинна наркосировина може перетворитися на готовий наркотик в домашніх умовах. Це літо і перший місяць осені. Саме тому в цей період на території Донецької області проводяться заходи, спрямовані на її знищення. Обшуки, перевірка наявної оперативної інформації, отримання нової – оперативники роблять все можливе, аби наркотик не дійшов до споживача.

Так, правоохоронці отримали в суді санкцію на проведення обшукових заходів вдома у двох маріупольців..

49-річний мешканець селища Мирний неодноразово притягувався до відповідальності за незаконний наркообіг. І вирощував, і зберігав, як раніше, так і цього разу.

На присадибній ділянці правоохоронці вилучили 42 кущі конопель – лише частину врожаю. Інша – сушилася в сараї, або в готовому до споживання вигляді зберігалася в коридорі разом із пристроєм для її паління.

Для того, аби знову не потрапити до в’язниці, чоловік пішов на хитрість – за допомогою металевих гачків закріпив коноплі паралельно до землі, аби не було видно їх верхівки.

Загалом 42 нарковмісні рослини та 500 грамів готової марихуани спрямовано на експертизу.

А у 39-річного мешканця Кальміуського району Маріуполя було проведено одразу кілька обшуків – за місцем його мешкання та в будинку, де мешкають батьки. За першою адресою було вилучено паперові згортки з подрібненою рослиною, а у його сім’ї в селищі Портовське (Мангушський район) було ліквідовано міні-город з цією рослиною (28 кущів).

З’ясувалося, що чоловік зайнявся садівництвом у батьків, а коли коноплі дозрівали, потроху перевозив їх додому, де готував до споживання. Кущі сховав серед рослин табака, а тому матір з батьком не здогадувалися, що є й нелегальний врожай.

Наразі за обома фактами відкрито по кілька кримінальних проваджень (ст.309 «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту» та ст.310 «Незаконний посів конопель» Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.