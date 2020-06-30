У Маріуполі проводяться моніторингові обстеження закладів громадського харчування

Протягом вихідних з 27 по 29 червня перевірено 25 об’єктів. Про це повідомляє Маріупольське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області. Моніторингове обстеження проводиться згідно рішенням Кабінету міністрів та постановою Головного державного санітарного лікаря України про тимчасові рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на період карантину.

В результаті обстеження надано пропозиції 9 суб’єктам господарювання та складено протокол 1 суб’єкту господарювання. Надані зауваження та додаткові роз’яснення щодо діючих карантинних обмежень. Основна маса зауважень пов’язана з недостатньою кількістю засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), окремих ємностей для збору використаних ЗІЗ, недотримання соціальної дистанції.

Усі суб’єкти господарювання попереджені щодо особистої відповідальності за порушення правил карантину та протиепідемічних вимог, встановлених діючими постановами Головного санітарного лікаря України.