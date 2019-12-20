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У Маріуполі пройде дитяче «Шоу на воді»

Опубликовано 26 Дек 2019

82068-Fotolia_floatingSwimmers-1024x929Вже завтра, 27 грудня у Фізкультурно-оздоровчому центрі (вул.Левченко,1) відбудеться «Шоу на воді». У ньому візьмуть участь вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Меотида».

Кожен охочий може прийти та підтримати вподобану команду. Початок о 12:00. У програмі заходу різноманітні спортивні вправи на воді, тематичні квести та конкурси. Організатори обіцяють яскраве та захоплююче видовище.

Проєкт став переможцем в конкурсі малих грантів сприяння розвитку культури, спорту, молодіжної політики та туризму програми «Громадський бюджет».

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