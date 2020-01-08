У Маріуполі пройде фестиваль колядок

12 січня у Маріуполі відбудеться фестиваль колядок. Жителів та гостей міста запрошують на Театральну площу. Початок о 14:00.

Колядувати будуть місцеві колективи та запрошені гості з різних куточків України: Хмельницької, Львівської, Чернівецької й інших областей. У програмі заплановані: театралізоване дійство, танці, народні пісні. Також на площі розгорнеться польова кухня, де кожен зможе зігрітися гарячим чаєм. Організатор заходу – громадська ініціатива «Межа Безпеки» та департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради.

За словами організаторів, головна мета заходу – створити родинну атмосферу, об’єднати людей та показати молоді давні українські традиції.