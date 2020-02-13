У Маріуполі пройде Міжнародний день відкритих даних

4 березня Україна відзначає Міжнародний день відкритих даних. Цього дня в різних куточках країни відбуваються дискусії, презентації, тренінги, що покликані показати цінність відкритих даних для представників органів влади, бізнесу та громадянського суспільства. Маріупольська міська рада приєднується до цього руху.

Усіх охочих запрошують на щорічне святкування дня відкритих даних. У програмі:

09:30 — 10:00 — Вітальна кава

10:00 — 10:20 — Вітальне слово та пряме включення з головною сценою Open Data Day у Києві

10:20 — 11:00 — Проєкт «Відкриті дані Маріуполя»: поточний стан та перспективи розвитку / ГІС-портал в екосистемі відкритих даних міста / Приклади проектів на основі відкритих даних

11:00 — 12:00 — Воркшоп «Інструменти для роботи з відкритими даними»

Нетворкінг

Захід пройде 4 березня 2020, з 09:30 — 12:00 у 1991.Mariupol (проспект Миру, 93Б). Він буде цікавим: стартапам, громадським організаціям, розробникам, журналістам і дослідникам та усім, кому цікава тема відкритих даних.

Подія організована за підтримки Міністерство цифрової трансформації України у рамках USAID/UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням:

https://forms.gle/oJHnx5w9winX6jSa6

Детальніше про ініціативу Міжнародний день відкритих даних у світі: http://opendataday.org/