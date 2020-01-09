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У Маріуполі пройде воркшоп з сортування сміття

Опубликовано 13 Янв 2020

82843-82130891_992672787782305_7920303938778169344_o18 січня маріупольців запрошують на воркшоп з сортування сміття. Захід відбудеться у культурно-туристичному центрі «Вежа». Початок о 17:00. Попередній запис за телефоном 097-618-40-85.

Під час зустрічі еко-активісти розкажуть про більш відповідальний спосіб поводження з відходами, ніж викидання сміття у довкілля. Наприклад, сортування упаковки, компостування органіки, утилізація небезпечних відходів і високотемпературне спалювання неліквідного сміттєвого залишку.

За словами організаторів, усі присутні матимуть можливість дізнатися більше про ініціативу «Маріуполь Сортує», та поставити будь-яке питання щодо теми.

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