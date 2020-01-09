У Маріуполі пройде воркшоп з сортування сміття

18 січня маріупольців запрошують на воркшоп з сортування сміття. Захід відбудеться у культурно-туристичному центрі «Вежа». Початок о 17:00. Попередній запис за телефоном 097-618-40-85.

Під час зустрічі еко-активісти розкажуть про більш відповідальний спосіб поводження з відходами, ніж викидання сміття у довкілля. Наприклад, сортування упаковки, компостування органіки, утилізація небезпечних відходів і високотемпературне спалювання неліквідного сміттєвого залишку.

За словами організаторів, усі присутні матимуть можливість дізнатися більше про ініціативу «Маріуполь Сортує», та поставити будь-яке питання щодо теми.