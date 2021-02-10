У Маріуполі пройде «забіг заради любові»

13 та 14 лютого, до Дня закоханих в Маріуполі пройде онлайн забіг «Run for Love». «М-Спорт» пропонує закоханим парам вийти на бігову доріжку. Кожен учасник отримає романтичний «кубок».

Подолати пропонується чотири дистанції: 1 км, 5 км, 10 км і 21 км. Закохані можуть розділити їх порівну. Бігти можна разом або спланувати маршрут з різних точок і зустрітися на місці першого побачення. Організатори зазначають, що вже понад 500 осіб пройшли реєстрацію і чекають початку забігу.

Зареєструватися на участь можна перейшовши за посиланням: https://docs.google.com. Після реєстрації на вказану електронну адресу прийде стартовий номер. Його необхідно роздрукувати і прикріпити до одягу в день забігу. Також потрібно і зафіксувати результат в фітнес-додатку. Звіт про пробіжці необхідно буде відправити на номер «М-спорт» — 098 017 89 25.