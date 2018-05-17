У Маріуполі пройшло перше заняття з вивчення мови жестів поліцейськими

Навчання проходить в рамках проекту «Ластівка», який до цього був успішно реалізований в патрульній поліції області. На старті правоохоронці вивчали етику спілкування з громадянами з вадами слуху та мовлення.

В рамках проекту «Ластівка» в Маріуполі дільничні офіцери поліції розпочали вивчення мови жестів та особливості психології спілкування з громадянами з вадами.

Поліцейські дізналися класифікацію форм інвалідності та психологічні особливості людей з розладами слуху. Відтак стало відомо, що усі люди з вадами слуху розмовляють, але соромляться це робити, тому що не вміють контролювати гучність мовлення. Найчастіше у спілкуванні використовується мова жестів. Тому першим кроком у спілкуванні — це дати зрозуміти, що їх хочуть почути та зрозуміти будь-якою мовою.

«Люди з вадами слуху є повноцінними членами суспільства і не повинні почувати себе іноземцями в своїй рідній країні», — зазначила викладачка проекту «Ластівка» Олександра Северинова.

Заспокоїти та відвести людину у тихе місце – це є другим кроком у спілкуванні в критичних ситуаціях з громадянами з вадами слуху. Це пояснюється тим, що поліцейські мають знайти підхід до людини та дати зрозуміти, що вона знаходиться у безпеці та їй готові допомогти.

Перше заняття було цікавим та пізнавальним. Як зазначила Олександра Северинова, мову жестів вивчити легко, якщо пропустити її крізь себе.

Навчальний курс розрахований на 64 години, які включатимуть теоретичні та практичні заняття, відпрацювання жестів та дактилю (пальцевої абетки). Наприкінці лекцій на поліцейських чекають екзамени, а оцінювати рівень здобутих знать будить люди з вадами слуху.