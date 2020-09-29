Последние новости

У Маріуполі пройшов Чемпіонат України з веслування на ялах

Опубликовано 30 Сен 2020

95718-120290497_1185077125208260_7000149176862678526_nДругий рік поспіль в Маріуполі проходить Чемпіонат України з веслування на ялах им. К. Степного. Учасниками фіналу стали 37 команд. Більше 250 спортсменів представляли Маріуполь, Бердянськ, Черкаси, Київ, Одесу і Херсонську область. Захід реалізовано за підтримки міської програми «Громадський бюджет».

Статус Чемпіонату змагань присвоєно Федерацією Морського Багатоборства України. Безпека і супровід на воді забезпечували міська рятувально-водолазна служба та загін Водної поліції Маріуполя. Товариство Сприяння Обороні України провело окремий залік серед силових структур.

«У другій рік змагань було майже в троє більше учасників. Було багато команд з інших міст. Радує, що яли стають популярними серед маріупольців. Але ми не зупиняємося на досягнутому, вже в наступному році, ми хочемо вийти на міжнародний рівень», — розповів президент федерації морського веслування України Дмитро Степнов.

За результатами змагань, кубок чемпіонату завоювала маріупольська команда «Трініті». Серед жінок переможцем тала команда «М.спорт». Серед силових структур перемогла команда саперів «Динаміт».

Похожие сообщения

Зловмисник вчинив 5 грабежів

Опубликовано 02 Окт 2020

Поліцейські притягують до відповідальності двох чоловіків за вчинення домашнього насильства

Опубликовано 30 Сен 2020

З 30 вересня тимчасово обмежать рух транспорту по проспекту Миру

Опубликовано 29 Сен 2020

Маріупольські боксери взяли «золото» і «срібло» на 52-му Меморіалі Макара Мазая

Опубликовано 29 Сен 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-