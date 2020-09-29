У Маріуполі пройшов Чемпіонат України з веслування на ялах

Другий рік поспіль в Маріуполі проходить Чемпіонат України з веслування на ялах им. К. Степного. Учасниками фіналу стали 37 команд. Більше 250 спортсменів представляли Маріуполь, Бердянськ, Черкаси, Київ, Одесу і Херсонську область. Захід реалізовано за підтримки міської програми «Громадський бюджет».

Статус Чемпіонату змагань присвоєно Федерацією Морського Багатоборства України. Безпека і супровід на воді забезпечували міська рятувально-водолазна служба та загін Водної поліції Маріуполя. Товариство Сприяння Обороні України провело окремий залік серед силових структур.

«У другій рік змагань було майже в троє більше учасників. Було багато команд з інших міст. Радує, що яли стають популярними серед маріупольців. Але ми не зупиняємося на досягнутому, вже в наступному році, ми хочемо вийти на міжнародний рівень», — розповів президент федерації морського веслування України Дмитро Степнов.

За результатами змагань, кубок чемпіонату завоювала маріупольська команда «Трініті». Серед жінок переможцем тала команда «М.спорт». Серед силових структур перемогла команда саперів «Динаміт».