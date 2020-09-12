У Маріуполі пройшов фестиваль каякингу та SUP-бордингу

Цими вихідними в вперше Маріуполі пройшов фестиваль каякингу та SUP-бордингу. Змагання проходили на пляжі селища Піщаний. Даний проєкт став переможцем конкурсу міської програми «Громадський бюджет».

Учасниками стали близько 50 спортсменів, серед них були любителі та майстри спорту. Як розповіли організатори, головною метою була не перемога, а пропаганда здорового способу життя. Щоб залучити більшу кількість маріупольців до занять спортом, в Маріуполі постійно відкриваються нові спортивні напрямки та клуби. Під час фестивалю професійні інструктори, майстри спорту і призери різних змагань допомагали новачкам зрозуміти і освоїти основи парусного спорту.

«У сучасному світі, коли багато часу проводиться за роботою, проведення спортивних вихідних особливо важливо. Розвиток і підтримка спорту — один із пріоритетних напрямків в розробці загальноміської «Стратегії 2030»», — зазначив депутат міської ради Володимир Курський.

SUP-бордінг — це досить молодий вид спорту, що є різновидом серфінгу. На відміну від дошки для серфінгу, SUP-борд комплектується спеціальним веслом, за допомогою якого і здійснюється управління. На SUP можна кататися не тільки стоячи або на колінах, але й сидячи. Це хороший спосіб підтримки фізичної форми. Під час занять SUP-бордінгом в роботу залучені практично всі м’язи тіла.

Проєкт «Kayaking for All» повинен звернути увагу любителів активного відпочинку на нескладний, але захоплюючий вид веслування — каякінг. Це різновид веслувального спорту, коли по воді переміщаються на одномісному закритому човні (каякє) за допомогою весла з двома лопатями.