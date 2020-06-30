У Маріуполі пройшов турнір зі стрільби з лука

В рамках підготовки до міського чемпіонату зі стрільби з лука в Маріуполі пройшов підготовчий турнір. У ньому взяли участь близько 30 спортсменів різного віку. За результатами майбутньої першості буде сформована збірна команда міста для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях.

Переможці та призери турніру отримали медалі та пам’ятні дипломи. Сам чемпіонат планують провести в серпні.

За словами тренера КДЮСШ «Прометей» Бориса Кленіна, стрільба з лука активно набирає популярність у маріупольців: «Будь-які змагання — це досвід, який допомагає відточувати майстерність. У стрільбі з лука потрібні гаряче серце і холодний розум».