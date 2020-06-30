Последние новости

У Маріуполі пройшов турнір зі стрільби з лука

Опубликовано 30 Июн 2020

91393-106352819_3212091612189565_8068899478209086044_oВ рамках підготовки до міського чемпіонату зі стрільби з лука в Маріуполі пройшов підготовчий турнір. У ньому взяли участь близько 30 спортсменів різного віку. За результатами майбутньої першості буде сформована збірна команда міста для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях.

Переможці та призери турніру отримали медалі та пам’ятні дипломи. Сам чемпіонат планують провести в серпні.

За словами тренера КДЮСШ «Прометей» Бориса Кленіна, стрільба з лука активно набирає популярність у маріупольців: «Будь-які змагання — це досвід, який допомагає відточувати майстерність. У стрільбі з лука потрібні гаряче серце і холодний розум».

Похожие сообщения

У Маріуполі проводяться моніторингові обстеження закладів громадського харчування

Опубликовано 01 Июл 2020

У Маріуполі обрали найсильніших стронгменів

Опубликовано 01 Июл 2020

У Маріуполі заплановані нові проєкти протидії наркоманії

Опубликовано 01 Июл 2020

Маріупольчанка займалася збутом метадону

Опубликовано 30 Июн 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-