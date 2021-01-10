У Маріуполі розгорнуті пункти обігріву (АДРЕСА)

Згідно з розпорядженням міського голови у кожному районі Маріуполі організована робота пунктів обігріву. Мета – попередити випадки переохолодження мешканців міста, особливо незахищених категорій населення.

На створення комфортних умов перебування у пунктах обігріву із міського бюджету виділено близько 65 тисяч гривень. Ці кошти направленні на придбання вермішелі швидкого приготування, чаю, цукру, вафель та одноразового посуду.

ГРАФІК РОБОТИ пунктів обігріву на території міста Маріуполя у зимовий період 2020 – 2021 років