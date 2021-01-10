У Маріуполі розгорнуті пункти обігріву (АДРЕСА)
Згідно з розпорядженням міського голови у кожному районі Маріуполі організована робота пунктів обігріву. Мета – попередити випадки переохолодження мешканців міста, особливо незахищених категорій населення.
На створення комфортних умов перебування у пунктах обігріву із міського бюджету виділено близько 65 тисяч гривень. Ці кошти направленні на придбання вермішелі швидкого приготування, чаю, цукру, вафель та одноразового посуду.
ГРАФІК РОБОТИ пунктів обігріву на території міста Маріуполя у зимовий період 2020 – 2021 років
|№
з/п
|Адреса та назва установи, організації, на базі якої розгорнутий пункт обігріву
|Графік роботи пункту обігріву
|Лівобережний район
|1.
|пров. Банний, 5, «Маріупольський міський центр з обслуговування осіб без певного місця проживання»
|цілодобово
|2.
|вул. Київська, 45, Свято-Володимирський Храм
|07.00 — 18.00
|3.
|вул. Олімпійська, 79/1, Храм Покрова Пресвятої Богородиці
|07.00 — 18.00
|4.
|пр. Перемоги, 16, адміністративна будівля Лівобережної
районної адміністрації
|цілодобово,
початок роботи за додатковим розпорядженням
|Приморський район
|5.
|вул. Перша Слободка, 12, Церква «Синій Хрест»
|10.00 — 17.00
|6.
|вул. Керченська, 2, Церква «Синій Хрест»
|Вт, Чт, Нд
09.00 — 13.00
|7.
|вул. Керченська, 2, Благодійний фонд «Пілігрим»
|цілодобово
|8.
|вул. Чорноморська, 6, адміністративна будівля Приморської районної адміністрації
|цілодобово,
початок роботи за додатковим розпорядженням
|9.
|пр. Нахімова,172, Церква «Добрих змін»
|08.00 — 20.00
|Центральний район
|10.
|пр. Миру, 75б, територіальний центр з обслуговування самотніх та непрацездатних громадян Центрального району
|08.00 — 16.00
|11.
|вул. Купріна, 9а, КСН «Славутич»
|10.00 — 16.00
|12.
|вул. Котляревського, 4, КСН «Новоселівка»
|10.00 — 16.00
|13.
|пр. Миру, 29, адміністративна будівля Центральної районної адміністрації
|цілодобово,
початок роботи за додатковим розпорядженням
|Кальміуський район
|14.
|пр. Металургів, 187а, Храм Віри, Надії та Любові
|08.00 — 18.00
|15.
|вул. Варшавська, 106/32, КСН «Мирний»
|08.00 — 16.00
|16.
|вул. Сєченова, 84, Територіальний центр соціального захисту населення
|08.00 — 17.00
|17.
|пр. Металургів, 193, адміністративна будівля Кальміуської районної адміністрації
|цілодобово,
початок роботи за додатковим розпорядженням