У Маріуполі розпочалась перша в Україні програма внутрішнього обміну студентами

19 лютого розпочалась програма обміну для студентів Ужгородського національного університету — GOXChange. Протягом 10 днів вони гостюватимуть у Маріуполі, де досліджуватимуть нове місто та створюватимуть власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього. Найкращі з проектів будуть опубліковані у провідних національних та регіональних медіа.

Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Так, при анкетуванні про Маріуполь, студенти Ужгорода зазначили, що на їхню думку, місто Донеччини небезпечне, як й інші в регіоні. Крім того, існують упередження щодо політичного та мовного питань. Утім, уже сьогодні, на спільній networking сесії молодь зі Сходу та Заходу встигли подружитися, виявивши, що їм однаково болять проблеми України і вже ж точно однакові в них студентські радості. Наступним етапом програми є створення фото-, відео- та текстових проектів про Маріуполь, який ми не знали.

«Для пілотного проекту ми навмисно обрали дві умовно крайні точки нашої країни – Маріуполь та Ужгород. Нас не зупинила навіть логістика, адже студентам довелось провести більше 40 годин в дорозі. Впевнені, що ті зв’язки, які вже зараз розбудовуються між студентами різних міст, стануть початком міцної дружби та спільних проектів між регіонами України», — зазначає Юлія Федотовських, керівник програми GOxChange.

Відкриття програми відбулось у Маріупольському державному університеті, де гостей зустріли студенти-учасники програми і керівництво університету. Ректор МДУ, професор Костянтин Балабанов розповів історію становлення навчального закладу та підкреслив важливість подібних програм для культурного обміну та взаємозбагачення молоді з різних регіонів країни. Також ректор познайомив учасників програми з історією заснування Маріуполя та побажав їм отримати максимум користі та задоволення від перебування у місті. «Ми дуже раді, що з’явилась програма, націлена не на міжнародні обміни – їх бо якраз вистачає і в нашому університеті, — а яка сприяє внутрішній інтеграції України», — зауважив Костянтин Балабанов, ректор Маріупольського державного університету.

У першій програмі обміну беруть участь Ужгород і Маріуполь. Студенти Маріуполя будуть в Ужгороді з 19 по 28 березня. Для всіх учасників програма є безкоштовною. Програму здійснює громадська ініціатива GoEast разом з Маріупольським державним університетом та Ужгородським національним університетом за підтримки European Endowment for Democracy та Міністерства молоді та спорту України.