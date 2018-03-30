У Маріуполі розшукали матір, яка на 3 доби ув’язнила дітей у квартирі

Зачинивши малечу в помешканні, жінка пішла з дому, а повернулася вже до Лівобережного відділення поліції. Звільнили маленьких «заручників» співробітники мобільної групи «Поліна», патрульні та рятувальники. Матір притягується до відповідальності.

Днями на лінію 102 близько 17 години надійшло повідомлення про те, що на 3-му поверсі висотки діти з балкону кличуть на допомогу.

За викликом прибули мобільна група «Поліна», яка працює в Лівобережному районі та реагує на усі факти насильства у сім’ї, патрульні поліцейські та соціальна служба у справах дітей.

Було встановлено, що Дві дівчини 8 та 3 років і 11-місячний хлопчик були покинуті матір’ю і закриті у квартирі. Діти не могли відкрити двері, тому на підмогу були викликані Державна служба з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога.

Зі слів старшої з дівчат, матір пішла з дому три ночі тому, двері за собою зачинила. Перші дні вони їли суп та кашу, які жінка залишила в холодильнику. 8-річна дитина самостійно поралась на кухні та піклувалась про найменших. Коли їжа закінчилася, голодні, вони почали звати на допомогу.

Дітей було доправлено до медичного закладу Маріуполя.

27 річна матір з’явилася у Лівобережному відділенні поліції надвечір третьої доби та наполягала на тому, що не покидала дітей, а вийшла на 10 хвилин до магазину. Про те, що трапилося, дізналася від сусідів.

Наразі зясовуються повні обставини події. Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Діти будуть знаходитися в медичному закладі до прийняття рішення компетентних служб Лівобережної районної адміністрації.