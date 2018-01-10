Последние новости

У Маріуполі розшукують мешканця за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків

Опубликовано 12 Янв 2018

Твердохлеб06 червня 2017 року Твердохліб Дмитро В’ячеславович, 11.07.1983 року народження, був засуджений до 2 років позбавлення волі з виправним терміном 3 роки за злочин, передбачений ч.2 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Твердохліб Дмитро В’ячеславович, 11.07.1983 року народження, уродженець: м. Маріуполь, Донецької області, громадянин України, не працює.

Прикмети: зріст – 170-180 см, худорлявої статури, має довге волосся темного кольору, обличчя смагляве.

Розшукуваний є наркозалежним, вживає психотропну речовину «амфетамін».

Якщо Вам відомо його місцезнаходження, або ви володієте інформацією щодо Твердохліба Д.В. повідомте про це за телефоном (0629) 51-98-01, або зателефонуйте на 102.

Похожие сообщения

Маріупольські поліцейські встановлюють свідків ДТП з потерпілими

Опубликовано 12 Янв 2018

У чоловіка, якого розшукували 10 років, вилучили гранату

Опубликовано 12 Янв 2018

Майстер-клас «Підкова» у музеї народного побуту

Опубликовано 10 Янв 2018

150 літрів сурогатного алкоголю вилучили з кафе

Опубликовано 10 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-