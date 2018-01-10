У Маріуполі розшукують мешканця за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків

06 червня 2017 року Твердохліб Дмитро В’ячеславович, 11.07.1983 року народження, був засуджений до 2 років позбавлення волі з виправним терміном 3 роки за злочин, передбачений ч.2 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Твердохліб Дмитро В’ячеславович, 11.07.1983 року народження, уродженець: м. Маріуполь, Донецької області, громадянин України, не працює.

Прикмети: зріст – 170-180 см, худорлявої статури, має довге волосся темного кольору, обличчя смагляве.

Розшукуваний є наркозалежним, вживає психотропну речовину «амфетамін».

Якщо Вам відомо його місцезнаходження, або ви володієте інформацією щодо Твердохліба Д.В. повідомте про це за телефоном (0629) 51-98-01, або зателефонуйте на 102.