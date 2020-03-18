У Маріуполі стартувала санітарна обробка вулиць

У зв’язку з проведенням у Маріуполі карантинних заходів проходить щоденна санітарна обробка вулиць. У роботі задіяно одинадцять одиниць техніки комунальних підприємств Зеленого будівництва та «Комунальник». Про це розповів перший заступник міського голови Михайло Когут.

«Ми будемо проводити обробку щодня. На сьогодні наша задача – провести дезинфекцію близько 200 км основних доріг та 150 км тротуарів», — підкреслив він.

Основними магістралями займається «Зеленбуд», другорядними — «Комунальник». Для обробки використовується дезрозчин на основі хлору. За словами начальника МКП Зеленого будівництва Петра Чекера, розчин погоджено з Державною санітарною службою. Він безпечний, як для людей, так і для тварин.

«Працювати починаємо з шостої години ранку. Зараз працюємо за основними маршрутами, де є найбільше скупчення людей. Кожен день вони будуть коригуватися», — наголосив Петро Чекер.