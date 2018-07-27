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У Маріуполі стартувало превентивне відпрацювання курортної зони

Опубликовано 29 Июл 2018

IMG_2746На вулиці кількох населених пунктів, що розташовані на узбережжі Азовського моря, вийшли додаткові сили поліції. Посилені заходи покликані не допустити вчинення правопорушень в зоні відпочинку та забезпечити безпеку дорожнього руху.

В літній період кількість населення курортних населених пунктів збільшується в рази. Проте не всі приїжджають відпочити. Для деяких з відвідувачів відпустка перетворюється на спосіб додаткового заробітку. Аби і мешканці, і гості прибережної зони почували себе у безпеці, на вулиці виїжджають додаткові сили.

Сьогодні відразу у кількох таких населених пунктах Мангушського району стартувало превентивне відпрацювання. Мета – оздоровити оперативну обстановку. До заходів залучено співробітників місцевої поліції, Костянтинівського відділення поліції, Головного управління Нацполіції в Донецькій області, патрульних та військовослужбовців Нацгвардії України.

З особового складу сформовано піші, вело- та автопатрулі, окремо працюватимуть групи представників дозвільної системи, а також вулиці об’їжджатимуть екіпажі патрульних.

Перед заступанням на службу – традиційний інструктаж. До задіяних на відпрацювання поліцейських звернувся заступник начальника Центрального відділу поліції Володимир Журавльов. Він визначив основні вимоги до несення служби. Так, поліцейські працюватимуть в трьох напрямках- загальне забезпечення правопорядку на узбережжі курортних селищ (Юр’ївка, Урзуф, Мелекіно, Білосарайська Коса), виявлятимуть правопорушників в сфері торгівлі та незаконного обігу зброї.

Підполковник поліції наголосив на необхідності дотримання правил особистої безпеки та пильності.

Впродовж вихідних мешканці та гості узбережжя перебуватимуть під захистом майже 100 правоохоронців Нацполіції та Нацгвардії України, з яких сформовано 23 піших патрулі, 2 групи реагування патрульної поліції, бронегрупа, 2 групи дозвільної системи та 5 груп з незаконної торгівлі.

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