У Маріуполі стартує безкоштовне онлайн-навчання в сфері IT

Маріупольські школярі створили безкоштовну онлайн-платформу IncluseHub для навчання людей з інвалідністю сучасним віддаленим професіями. Вже 9 квітня стартує перший курс з навчання контент-менеджменту. Реєстрація відкрита до завтра за посиланням.

Так, люди з інвалідністю зможуть, не виходячи з дому, опанувати затребуваною IT-спеціальность та почати отримувати дохід. Дана ініціатива стала можливою, завдяки участі хлопців у програмі UpShift. Спочатку школярі пройшли кілька співбесід і потрапили на триденний тренінг. На ньому навчилися основам проєкт-менеджменту. Команда складається з трьох молодих ініціативних хлопців, кожен з яких захоплюється комп’ютерними технологіями.

«Протягом трьох днів ми вивчали проблеми нашої індустрії і знаходили нові способи реалізації задуманого. Об’єдналися з метою допомогти людям з інвалідністю і створити освітній онлайн-портал. Наш проєкт був рекомендований до фінансування, і ми отримали грант в розмірі 40 тисяч гривень», — зазначив один з організаторів проєкту Григорій Тиненік.

Основна сума гранту пішла на розробку інтернет-порталу, просування і рекламу. Безкоштовна навчальна онлайн-платформа IncluseHub — це проєкт, створений за підтримки ЮНІСЕФ та Європейського союзу. Тут люди з обмеженими можливостями можуть навчитися сучасним онлайн-професіями, щоб згодом працювати віддалено.