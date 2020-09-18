У Маріуполі стартує Меморіал Макара Мазая

Сьогодні у Маріуполі стартує 52 Меморіал Макара Мазая. У ньому візьмуть участь понад 100 боксерів з усіх куточків країни. Маріуполь представлятимуть чотири спортсмени.

Меморіал триватиме весь тиждень. Змагання будуть проходити у спортивному комплексі «Іллічівець». Однак, через пандемію турнір відбудеться без глядачів.

«Півфінальні та фінальні поєдинки, які відбудуться 26 і 27 вересня, можна буде подивитися в онлайн-режимі на одному з маріупольських телеканалів. Крім того, вони будуть транслюватися на спеціальні екрани в міському водноспортивному комплексі (колишній яхт-клуб «Азовсталь») і в парку «Веселка», — розповів перший віце-президент Федерації боксу Маріуполя Євген Зиков.

Він додав, що Меморіал Макара Мазая є першим етапом перегляду до формування національної збірної України для Олімпійських ігор у Токіо. Турнір має давню і яскраву історію. На змаганнях боксували зірки світової величини: брати Кличко, Олександр Усик і Василь Ломаченко.