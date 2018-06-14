У Маріуполі створено перший консультативний кабінет для засуджених

На базі Центрального районного сектору пробації у м. Маріуполь за підтримки БО «Клуб «Майбутнє» відкрито перший у Донецькій області консультативний кабінет, в якому проводитиметься анкетування, моніторинг стану здоров’я, встановлення факторів та ризиків, що впливають на інфікування ВІЛ, а також забезпечуватиметься діагностика захворювань туберкульозом та вірусним гепатитом С.

Такі послуги вже від сьогодні є доступними для осіб,які перебувають на обліку в органах пробації.

Із усіма охочими в Кабінеті проводиться скринінгове анкетування, за результатами якого (у разі виявлення проблеми)клієнтам пробації видаються направлення до спеціальних лікувальних закладів для подальшого отримання професійної допомоги.

Вагомим мотивуючим фактором для проведення обстежень є те, що діагностування та лікування буде проводитись на безоплатній основі. А анкетування засуджених та видачу направлень проводить спеціаліст БО «Клуб «Майбутнє».

Створення таких Кабінетів при відділах органів пробації є важливим кроком у роботі із засудженими, оскільки дозволяють виявити ймовірну проблему зі станом здоров’я на ранній стадії та розпочати подальше своєчасне належне лікування.

Головними завданнями проекту «Заради життя» є розширення існуючого комплексного пакету послуг з виявлення ВІЛ, туберкульозу (включаючи резистентні форми) і вірусного гепатиту С, а також лікування людей, які мають ці хвороби та перебувають на обліку.

Даний проект реалізовуєтьсяу 12 областях України, враховуючи Донецьку область.