У Маріуполі створено тимчасову протиепідемічну комісію

У Маріуполі статистика сезонного захворювання на ГРВІ йде на спад і не перевищує епідеміологічний поріг. Жодного випадку коронавируса в місті не зафіксовано. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №211 від 11 березня 2020 року, на території України введено карантин до 3 квітня. Про те, які заходи були прийняті в Маріуполі, розповіли заступники міського голови Ксенія Сухова і Олександр Кочурін.

«З метою впровадження превентивних заходів і відповідно до розпорядження міського голови, на період з 12 березня по 3 квітня призупинено навчальний процес і проведення масових заходів. Створено тимчасову протиепідемічну комісію з питань запобігання занесенню та поширенню гострого респіраторного захворювання, яке викликане коронавірусом. Вона розробила план профілактичних заходів», — зазначила Ксенія Сухова.

Згідно з планом профільної комісії, департаменти та управління міської ради в зазначений період, проводять такі профілактичні заходи:

Департамент охорони здоров’я:

- хворі з лихоманкою і симптомами респіраторних захворювань максимально обслуговуються медиками в ізоляторах центрів первинної медико-санітарної допомоги, медкабінетах або будинках

- проводять активні санітарно-освітні заходи з метою донесення інформації про коронавіруси та заходи його профілактики

- посилені заходи дезінфекції в медичних установах

- створені бази для госпіталізації хворих, в разі виникнення такої ситуації. Це міська лікарня №4 (дитяча база) і міська лікарня швидкої допомоги (доросла база). Вони забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів і кисневими концентратами поруч з інфекційними ліжками.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день всі медики в міських лікарнях забезпечені засобами індивідуального захисту на тиждень. Вже на наступному тижні відбудеться поставка місячного запасу на кожного співробітника відділень, які будуть приймати пацієнтів з ГРВІ.

Департамент освіти:

- в дитячих садах і школах призупинено навчальний процес до 3 квітня

- вирішується питання організації максимально ефективного дистанційного навчання: від

розсилки домашніх завдань, щоденних онлайн-уроків до універсальних відео-уроків за допомогою телебачення

- звернуться до всіх підприємств, які ведуть навчально-виховну діяльність на приватній основі, щоб вони припинили свою роботу. На них також поширюється постанова Кабінету Міністрів України.

Варто відзначити, що вчора були організовані чергові групи в школах і дитячих садах, щоб дати можливість батькам визначити подальші заходи. З понад 8000 дітей в групах було 884 дитини.

Департамент культурно-громадського розвитку:

- тимчасово зупиняє діяльність музеїв, палаців культури і музичних шкіл

- концерти і виступи, запрошених артистів, скасовуються або переносяться на інші дати

- забороняється проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 200 осіб

Управління молоді та спорту Маріуполя:

- припиняється навчально-тренувальний процес в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах

- припиняється проведення всіх офіційних міських спортивно-масових заходів

На сьогоднішній день перед управлінням стоїть завдання через соціальні мережі та телебачення організувати дозвілля для дітей. Наприклад, як в домашніх умовах займатися фізкультурою

Департамент транспорту і зв’язку:

- перед випуском на лінію муніципальний транспорт проходить обробку

- кілька разів на день його також обробляють дезінфікуючими засобами

- персонал, перед виходом на маршрут, проходить щоденний медичний огляд

- до приватних перевізників доведені рекомендації по організації профілактичних заходів, даний процес буде контролюватися.

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури:

- обробка дезинфікуючими засобами під’їздів житлових будинків (їх в місті 2540)

- проведення прибирання не рідше ніж один раз на добу. У їх числі — спецобробки ліфтів і кнопок виклику

- інструктаж працівників

- моніторинг підприємств, які обслуговують житловий фонд

Також профілактичні заходи будуть проводитися в Центрах надання адміністративних послуг, приміщеннях департаментів, які надають адміністративні та соціальні послуги. Серед них — організація на місцях постів температурного скрініга. Посилення режиму поточної дезінфекції. Кожні чотири години будуть вести кварцування приміщень, де проходить прийом громадян. Забезпечення співробітників засобами індивідуального захисту.

Важливість усвідомленого підходу до ситуації підкреслив Олександр Кочурін: «У Маріуполі працюють приватні навчальні заклади, розважальні та торговельні центри. Їх керівники і співробітники повинні усвідомлювати ситуацію і проводити превентивні заходи. Маріупольці також повинні бути уважні до свого здоров’я і дотримуватися профілактики».

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