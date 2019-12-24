У Маріуполі створять новий культурний центр «Готель Континенталь»

На сесії міської ради прийняли рішення про створення нового Центру сучасного мистецтва «Готель Континенталь». Він розташується на базі палацу культури «Молодіжний» і стане центром культурного життя міста.

Назва нового культурного центру історично обумовлена. Так, на початку минулого століття, в будівлі ПК був готель «Континенталь». За словами директора департаменту суспільно-культурного розвитку Діани Трими, установа покликана по-новому інтерпретувати сучасне мистецтво і актуалізувати український національний колорит.

«Ми створимо великий мультидисциплінарний центр, який буде просувати актуальний український культурний продукт. На базі нього створимо умови для розвитку різних видів мистецтва. Наша мета — відкривати нові таланти в Маріуполі, розвивати їх і підтримувати на всеукраїнському рівні, щоб маріупольці своїми талантами могли прославити рідне місто не тільки в Україні, а й світі», — зазначила Діана Трима.

Новий простір закумулює різні мистецькі проєкти, здійснюватиме художню підтримку провідних заходів на всеукраїнській та міжнародній культурних аренах. Також планується проведення освітніх курсів з культури, спрямованих на розуміння сучасного мистецтва.

Источник