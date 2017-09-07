У Маріуполі та Мангуші ліквідовано 4 наркогороди, які створили товариші

Кущі конопель, що тільки дозрівають, рослини на стадії сушки, готову до споживання марихуану та її насіння – усе це сьогодні було вилучено співробітниками управління карного розшуку обласного главку поліції під час обшукових заходів у двох друзів. Крім того, під час проведення слідчих дій за місцем мешкання одного з фігурантів поліцейські знайшли пістолет, ймовірно, російського виробництва, набої до нього та гранату.

На Донеччині тривають одразу дві спецоперації. «Мак» покликана знищити наркосировину на стадії вирощування, «Зброя» — вилучити з нелегального обігу смертоносні предмети.

В рамках спецзаходів була отримана інформація щодо місцевих мешканців – обидва згідно з нею вирощували у великих розмірах нарковмісну рослину. Дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.309 «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Прийшовши за однією з адрес із санкціонованим обшуком, поліцейські вилучили рослини конопель, які ще чекали свого часу на городі, а також виявили кущі, які господар тільки-но зірвав та поклав сушитися у металевому контейнері. Таку ж рослину, тільки подрібнену та висушену, було вилучено у будинку. З’ясувалося, що для вирощування марихуани чоловік зайняв не тільки власний город, а й «розширив володіння» до сусідського – покинутого.

Аналогічна картина чекала на розшуковців й за іншою адресою, де була розташована дача іншого зловмисника. Там нарковмісні кущі були швидше схожі на дерева – до 3 метрів заввишки, а стовбур – у діаметрі з чоловічу руку.

Крім того, за місцем мешкання наркоаграрія поліцейські знайшли пістолет, набої у кількості близько 60 штук та гранату із запалом. Усе було ретельно розкладене у картонній коробці та заховане подалі від сторонніх очей.

Обидва підозрюваних, віком приблизно 45 років, мають законне джерело прибутку, а вирощуванням займаються у якості хобі. Навіщо їм така велика кількість наркотику – з’ясує слідство, а тому робота за цим фактом тільки починається.

Встановлено, що другий підслідний раніше вже був двічі засуджений. Востаннє – за участь у подіях 2014 року в Маріуполі.

Усе вилучене буде направлене на експертизу.