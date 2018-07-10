У Маріуполі та Мангуші мешканці нелегально зберігали гранати

Знайшовши постріл від осколкової гранати, мешканець Мангушу одразу звернувся до поліції, аби добровільно здати небезпечну знахідку, тим самим зберігши життя собі та оточуючим. Натомість маріуполець під час зустрічі з поліцейськими саме ніс гранату у сумці.

В ході відпрацювання території співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції зупинили перехожого для перевірки документів. Дивна та агресивна поведінка одразу привернула увагу правоохоронців.

Під час поверхневого огляду речей 44-річного чоловіка поліцейські виявили предмет, схожий на бойову гранату.

На місце негайно виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Фахівці вилучили у зловмисника Ф-1 із запалом до неї.

Зі слів чоловіка, боєприпас знайшов ще у 2014 році та протягом всього часу зберігав його у своєму будинку. Як раз перед зустріччю з правоохоронцями, зловмисник планував позбутися вибухового предмету, просто викинувши його на одній з вулиць міста.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Того ж дня до Мангушського відділення поліції звернувся мешканець селища Ялта. 39-річний чоловік повідомив поліцейським про бажання добровільної здачі пострілу осколкової гранати.

Громадянин пояснив, що кілька днів тому знайшов його під час будівельних робіт в одному з місцевих селищ.

Згідно ч.3 ст.263 ККУ чоловік буде звільнений від кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що зберігання небезпечних предметів ставить під загрозу життя мирних громадян та дітей.

Поліція Донеччини закликає всіх жителів, які мають інформацію про незаконне зберігання зброї, повідомити про це до найближчого відділення поліції або за номером 102.