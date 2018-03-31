У Маріуполі в ДТП загинули троє людей, травмовано жінку з дитиною

Вночі в Лівобережному районі Маріуполя автомобіль «Аlfa Romeo» скоїв зіткнення з таксі «Geely». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії та пасажир «Аlfaromeo» загинули на місці. Пасажири таксі – жінка та 10-річний хлопчик госпіталізовані з важкими травмами. За фактом розпочато кримінальне провадження.

1 квітня о 23.30 на вулиці Голубенка автомобіль «Аlfa Romeo» під керуванням 29-річного маріупольця виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем таксі, яким керував 54-річний чоловік.

Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Водії та пасажир «Аlfa Romeo», 30-річний місцевий житель отримали травми, не сумісні з життям.

31-річна жінка та 14-річний хлопчик доставлені у лікарню з численними переломами. У дитини діагностували також травми голови та шок І ступеня. Стан постраждалих стабільно тяжкий.

На місці працювали слідчі обласного главку поліції та експерти.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якеспричинило загибель кількох осіб). Ведеться досудове розслідування.