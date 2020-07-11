У Маріуполі виберуть кращого спортсмена десятиліття

Управління молоді та спорту ініціювало проведення в Маріуполі конкурсу за звання кращого спортсмена десятиліття. Переможцем може стати маріуполець, з показовими досягненнями з 2010 по 2019 рік. Для попереднього відбору кандидатів необхідно залишити коментар з ім’ям і досягненнями спортсмена на офіційній сторінці управління в Фейсбук. Термін подачі пропозицій до 12:00 27 липня.

За словами начальника відділу навчально-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи Георгія Федоренко, маріупольці активно пропонують кандидатів на участь: «Вже подано близько 30 пропозицій. Наша мета обрати того, хто своїми спортивними досягненнями прославив місто далеко за його межами. Урочисте нагородження планується провести перед початком пленарного засідання сесії міської ради у вересні «.

Конкурс пройде в трьох номінаціях:

олімпійські види спорту;

неолімпійські види спорту;

спортсмени з інвалідністю.

Урочисте нагородження планується провести перед початком пленарного засідання сесії міської ради у вересні. Мінімальні досягнення для розгляду кандидатури спортсмена: бронза чемпіонату світу / золото чемпіонату Європи для олімпійських видів спорту і золото чемпіонату світу / бронза паралімпійських, дефлімпійських ігор, для неолмпійскіх видів спорту, а також спортсменів з інвалідністю.