У Маріуполі відбудеться виставка відомого українського скульптора

У Центрі сучасного мистецтва і культури ім Куїнджі (пр.Металургів, 25) почала працювати виставка відомого скульптора Олексія Леонова. На виставці представлені 24 скульптури, 5 яких з бронзи.

Олексій Леонов — член Спілки художників України. Він народився у Сумах, проте навчався, та нині живе, в Києві. Він автор багатьох пам’ятників. У 2007 році приймав участь в київському проекті «Алея Муз», на березі Дніпра створив зі штучного каменю скульптури «Орфея» і «Музу Скульптури». У штаб-квартирі НАСА в місті Х’юстон (штат Техас, США) встановлена бронзова статуя Юрія Гагаріна, роботи Олексія Леонова.

«Головна мета — об’єднання людей на фундаменті вічних цінностей, вищих прагнень людського духу. Краса є нічим незнищенною основою життя в усіх світах. Моя творчість – це вираження прагнення до краси», — каже скульптор.