У Маріуполі відкрили пам’ятник морякам-прикордонникам

На території дислокації Маріупольського загону морської охорони пройшло відкриття пам’ятного знака морякам-прикордонникам, загиблим під час виконання службових обов’язків. Вшанувати пам’ять героїв, які ціною свого життя захищали суверенітет і територіальну цілісність України, прийшли родичі, військовослужбовці та представники муніципалітету.

Директор департаменту з питань безпеки та запобігання корупції Григорій Березун подякував прикордонникам за їх щоденний подвиг.

«Завдяки вам, хто стоїть на захисті наших кордонів, ми зможемо мирно жити і розвивати нашу країну. Хочу висловити слава подяки батькам, які виховали справжніх героїв. Ніякими словами не можна передати біль втрати, коли згасає найсвятіше — людське життя», — зазначив Григорій Березун.

До його слів приєднався командир Маріупольського загону морської охорони, капітан першого рангу Микола Левицький: «Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих героїв. Богдан Тищенко, Антон Маслій та Денис Півень загинули, борючись і захищаючи Україну. Ми пам’ятаємо кожного і будемо стояти на сторожі морських кордонів рідного міста і країни».

Після священнослужителі освятили пам’ятний знак. Присутні поклали до меморіалу квіти. Близькі загиблих вийшли у відкрите море і пустили пам’ятний вінок.