У Маріуполі відкрилися дві сучасні сімейні амбулаторії

У Маріуполі почали роботу дві сімейні амбулаторії Центру первинної медичної допомоги № 1. Тепер близько 50 тисяч дорослих і маленьких маріупольців зможуть скористатися комфортними умовами нових установ.

Амбулаторія №10 за адресою Курчатова, 33а була побудована з нуля всього за рік. У будівлі створені всі умови для комфортного прийому пацієнтів, закуплено сучасне обладнання, приміщення оснащені з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Записатися на прийом можна онлайн. Також для зручності жителів обладнані щеплення кабінет і кабінет для забору аналізів. Загальна сума фінансування — близько 9,4 млн міського бюджету та коштів Національної служби здоров’я України.

За словами заступника міського голови Ксенії Сухової, сьогодні розвиток медицини — це тристороння відповідальність влади, громади та лікарів.

«Сьогодні ми взяли на себе зобов’язання по створенню нових медичних установ. Наповнюємо їх новими смислами. Ця наша сторона відповідальності. Жителі, в свою чергу, укладають договори з лікарями і приносять в ці установи фінансування. Таким чином підвищується зарплата лікаря і його мотивація. Третя відповідальність — це наші медичні працівники. Їх незамінна праця і професіоналізм стануть основою позитивних змін в медицині», — зазначила Ксенія Сухова.

Сімейна амбулаторія №5,6,8 по проспекту Металургів, 196 трансформувалася в сучасний медичний центр. Тут обладнано кімнату матері і дитини, облаштована зона для дитячого відпочинку, закуплена сучасна меблі та обладнання. Є стаціонар і кабінет першої невідкладної медичної допомоги. На ремонт і закупівлю інвентарю виділено близько 10 млн грн з міського бюджету і Національної служби здоров’я України.