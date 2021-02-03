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У Маріуполі відкрився дитячий клуб з легкої атлетики

Опубликовано 10 Фев 2021

102234-148426787_3343826359055441_9126220553379055464_oУ Приморському районі вже два місяці працює дитячий клуб з легкої атлетики. Його відкрили на базі школи № 33, а стартовий пакет інвентарю для нього закупило КП «M-Sport».

Як зазначає тренер Александр Прокопенко, секцію за тиждень відвідує понад 50 дітей, 1-4 класів. На заняттях школярі займаються легкою атлетикою, гімнастикою, футболом та баскетболом. Вони проводять час з користю для здоров’я.

Заняття проходять три рази на тиждень після уроків. Усі бажаючи можуть приєднатися до клубу абсолютно безкоштовно.

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